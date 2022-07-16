росія вдарила по Одесі зі стратегічних літаків – прилетіло у склад, спалахнула пожежа

російські військові під ранок 16 липня завдали ракетного удару по Одесі. Вже відомо про влучання у цивільний об'єкт у місті.

Вкрай неспокійним був ранок для мешканців Одеси. Спочатку їх розбудила повітряна тривога. А після неї у місті пролунали вибухи.

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По Одесі таки був "приліт"

На жаль, мешканці чули не роботу сил ППО, а атаку ворога. Інформацію про це підтвердив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він, власне, попрохав не публікувати фото та відео з місця "прильоту". На ньому, до слова, працюють рятувальники.

Невдовзі надійшла інформація від оперативного командування "Південь". Там зауважили, що російські військові завдали удару по цивільному об'єкту в місті. Наразі відсутня інформація про поранених, а також жертв ворожої атаки.

Наслідки ракетного удару по Одесі 16 липня / фото Суспільне

По Одещині били зі стратегічної авіації

Згодом з'явилась додаткова інформація від ОК "Південь". У ній повідомляється, що ворог завдав ракетного удару по Одещині з напрямку Ставропілля. Для цього ворог використав літаки стратегічної авіації Ту-95.

Ворог вкотре випустив надзвичайно небезпечні ракети Х-101. Ними окупанти влучили у склад виробничо-торговельної компанії. Там спалахнула масштабна пожежа. Полум'я охопило площу близько 1000 квадратних метрів.

Відповідну інформацію підтвердив Сергій Братчук. Він зауважив, що цього разу минулось без постраждалих. А все тому, що охоронці, котрі перебували на місці, не проігнорували сигнал про повітряну тривогу. Речник Одеської ОВА додав, що наразі триває рятувальна операція.

Близько 08:37 з'явилось офіційне відеозвернення мера Одеси Геннадія Труханова. Він підкреслив, що з першої ж хвилини на місце влучання прибули екстрені служби. Над ліквідацією наслідків ракетного удару працюють підрозділи муніципальної служби порятунку, рятувально-водолазна служба, а також підрозділи ДСНС.

Очільник міської ради додав, що станом на момент запису звернення інформації про постраждалих і жертв немає.

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Обстріли Одеси продовжуватимуться

Напередодні речник Одеської ОВА Сергій Братчук зауважив, що у росіян спостерігаються проблеми з ракетами. Деякі з них банально не долітають до цілей. Але це не означає, що окупанти перестануть атакувати місто. Та й надіятись на те, що усі снаряди у ворога зараз саме такі – марно.

Хоч деякі з ракет окупантів останнім часом самоліквідовувались, деякі з них таки влучали. Наприклад, у сільськогосподарські угіддя й будівлі. Тож слід бути готовими до того, що "приліт" може статись у будь-який момент. А це означає, що ігнорувати сирени не можна ні в якому разі.

Це вкотре довів ракетний удар, якого ворог завдав під ранок 16 липня. Тож якщо лунає повітряна тривога – вирушайте негайно до укриття. Перебувати там слід доти, поки не буде відбою. Відповідний алгоритм дій може врятувати вам життя.

Зауважимо, що досить непростою є ситуація в акваторії Чорного моря. Там усе ще перебувають ворожі ракетоносії. Мовиться про три судна, на яких зберігаються 24 "Калібри". Також не варто забувати про два великі десантні кораблі. Вони, власне, і супроводжують ці самі ракетоносії.

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