В Одесі серія вибухів: окупанти вдарили балістикою з Криму
Російські війська не припиняють атакувати українські міста. Так, під ударом вкотре опинилася Одеса.
В неділю, 21 квітня, жителі міста чули звуки вибухів. Що відомо про вибухи в Одесі розповість 24 Канал.
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Вибухи в Одесі
Вдень о 13:14 в Одеській області лунали сигнали повітряної тривоги. В Повітряних силах через хвилину попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.
Моніторингові канали зазначали про загрозу балістики з Криму. "Балістика у напрямку Одеса/Чорноморськ", – йдеться в повідомленні.
Вже о 13:17 в Одесі прогримів вибух.
Одещина, всіх прошу бути в укриттях до відбою повітряної тривоги!,
– наголосив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Як зазначили в місцевих телеграм-каналах, над Одещиною видно дим.
Наслідки удару по Одесі 20 квітня
- Удень 20 квітня в Одесі пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що внаслідок удару виникли пожежі в приватному секторі.
- Внаслідок ворожого удару зруйновано житлові будинки, в одному з яких знаходилися жінка з дитиною. На щастя, їх вдалося врятувати.
- У Офісі генпрокурора зазначили, що внаслідок атаки поранення різного ступеня тяжкості отримали 8 місцевих жителів, серед яких двоє дітей – 2021 та 2020 року народження. Крім цього, пошкоджено щонайменше 20 приватних будинків. Деталі про удар Росії по Одесі 20 квітня – читайте тут.