В Одесі спростували фейк про знесення радіолокаційної вежі в порту

27 лютого 2022 , 07:10
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Джерело:

телеграм "Суспільне Одеса"

Раніше у мережі поширювали інформацію, що радіолокаційну вежу в порту Одеси нібито знесли. Насправді ж такого не було, це фейк.

Це підтвердив Сергій Братчук, голова Громадської ради при Одеській ОДА. Таку заяву він зробив зранку 27 лютого.

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Під ранок 27 лютого Братчук повідомляв, що російські війська намагалися завдати удару. У бій в місті вступила протиповітряна оборона. 

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Автор: Ірина Буртик