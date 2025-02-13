В Одесі вибухи, Росія атакує балістикою

Росія атакує південні регіони за допомогою балістичного озброєння. Внаслідок цього увечері, 13 лютого, в Одесі пролунали гучні вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу та міський голова Геннадій Труханов. Тривогу на момент вибуху оголосили у більшості областей.

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Чим росіяни атакували Одесу

В Одеській та решті південних областей орієнтовно о 18:08 оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах застерігали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошено небезпеку.

Згодом оборонці неба окремо вказали про ціль у напрямку Одеси та порадили місцевим прямувати до укриттів. До цього закликав і мер. Вже о 18:11 Геннадій Труханов повідомив про те, що у місті було гучно під час атаки.

В місті чутно вибух,

– ідеться у повідомленні.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

До слова, напередодні ввечері Геннадій Труханов також повідомляв про вибухи в Одесі. Він застерігав, що особливо обачним варто бути в Київському районі міста. Незадовго до цього повідомляли про загрозу безпілотників.