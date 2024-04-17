В Одесі прогриміли вибухи: ворог ударив балістикою
Росіяни здійснили пуски балістичних ракет з Криму. В Одесі лунали вибухи.
Вранці майже по всій Україні лунала сирена. Повітряні сили попередили про загрозу застосування противником балістичного озброєння.
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Атака на Одесу
Десь о 9:30 стало відомо про ризик обстрілів для південних, східних і центральних регіонів, а також окремих північних областей.
Вже о 9:34 в Одесі пролунав вибух.
Одеса та Одеський район, прошу всіх бути в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги,
– звернувся до містян очільник ОВА Олег Кіпер.
Моніторингові канали писали про щонайменше дві цілі, які прямували на місто.
Крім того, вони зазначали, що ракети, які запустив противник, є балістичними. А їх пуски ворог здійснив з окупованого півострова.
Ворог вдарив по Чернігову
- Перед оголошення загрози балістики Україною поширилася тривога, пов'язана із активністю тактичної авіації ворога. Близько 9:00 сирена залунала для північних регіонів.
- Окупанти запустили ракети з Курської області. Спочатку вони перетнули повітряний простір Сумщини, а потім вирушили на Чернігівщину. Звідти вони рухалися на Київщину.
- У Чернігові та області лунали вибухи.
- Як стало відомо пізніше, росіяни поцілили в об'єкт соціальної інфраструктури. Є загиблі та багато поранених.
- Моніторингові канали пишуть про щонайменше три удари, завдані по місту.
- Це могли бути крилаті ракети Х-69/Р-500.
- На атаку відреагував керівник Офісу президента Андрій Єрмак. "Терор потрібно зупинити. ППО і ПРО – це те, що потрібно Україні вже зараз", – написав посадовець у телеграмі.
- Раніше президент Зеленський розповів, щоб закрити Україну повністю, бажано мати 25 систем Patriot по 6 – 8 батарей в кожній.
- Очільник МЗС Кулеба заявив, що зараз у світі є 100 доступних систем Patriot. Київ сподівається отриматми хоча б 7.
- Нещодавно Німеччина повідомила про негайну передачу Україні додаткового Patriot та ракет до наявних систем.