В Одесі вибухнула трансформаторна підстанція: рятувальники не можуть розпочати гасіння

Біля Київського суду Одеси 2 грудня вибухнула трансформаторна підстанція. Рятувальники не можуть почати гасіння пожежі, поки об'єкт не знеструмлять.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що пожежі передував вибух. Після нього над містом здійнявся стовп чорного диму.

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Що відбувається в Одесі

Дим від горіння підстанції було видно у різних районах міста. На місце пожежі прибули рятувальники, однак вони не змогли почати гасіння пожежі, адже спершу для цього потрібно було знеструмити об'єкт.

Станом на 16:40, за даними місцевих телеграм-каналів, рятувальники таки змогли почати гасіння пожежі – спеціалісти знеструмили підстанцію.

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У ДСНС обіцяють згодом надати деталі щодо інциденту. Інформації про постраждалих станом на 17:00 немає.

Ситуація зі світлом на Одещині

Після масованих ракетних обстрілів в Одеській області, як і в більшості регіонів України, ситуація з електропостачанням є складною, адже окупанти атакують саме енергетичні об'єкти. 2 грудня на території області введені аварійні відключення електроенергії, що означає, що графіки погодинних відключень не діють.

Після ракетних обстрілів та через тривалу відсутність електроенергії, понад десяток осіб вийшли на мітинг проти вимкнення електроенергії, після яких росіяни вирішили створити методички для підбурювання українців. За допомогою такої ІПСО окупанти намагалися перекласти відповідальність за відсутність електрики з Росії, яка завдає ракетних ударів, на українську владу.

У методичках росіяни зробили цілий список заготовлених фраз з закликами виходити на вулиці та мітингувати проти влади. Також росіяни намагалися розпалити ненависть між різними регіонами України, поширюючи серед мешканців Одещини фейки про те, що на Львівщині нібито відключень світла немає. Також росіяни створили картинки з подібними лозунгами.

Усі ці фрази та картинки росіяни почали поширювати у коментарях в українських телеграм-каналах та створювати нові пропагандистські канали. Однак українці не піддалися на цю ІПСО.