Смертельний шторм в Одесі: стихія забрала життя двох українців, підлітка шукають

В Одесі 26 липня розпочався потужний шторм. На жаль, він забрав життя двох українців. Окрім того, тривають пошуки підлітка, якого знесло хвилею.

Про трагедію стало відомо 27 липня. Деталей про загиблих наразі не розкривають. Окрім того, наразі тривають пошуки підлітка, якого знесло хвилею.

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Вчора в Одесі під час шторму в морі загинуло 2 людей. Ще одного підлітка знесло хвилею, наразі його місцеперебування невідомо. Тривають пошуки,

– мовиться у повідомленні.

Українцям нагадали, що в Одесі наразі заборонено купатися. Людей закликають дотримуватися правил безпеки та не ризикувати своїм життям і здоров'ям.

У Чорному морі – шторм

Наталія Гуменюк – керівниця Об'єднаного пресцентру сил оборони та охорони Півдня – в ефірі телемарафону розповіла, що ситуація у Чорному морі залишається складною. Окрім того, її ускладнюють погодні умови. У Чорному морі вирує досить потужний шторм.

Штормова погода протримається щонайменше упродовж декількох годин. Окрім того, вона навіть може розтягнутися на добу – дві. Це не заважає ворогу тривати підводний ракетоносій на бойовому чергуванні. Він несе ще 2 "Калібри".

Попри шторм, корабельне угрупування ворога представлене досить широко. Наразі у Чорному морі перебувають 15 кораблів. У бухтах їм вже неспокійно через "хлопки". Зокрема, у Севастополі.