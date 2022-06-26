В Одесі відразу після повітряної тривоги пролунав вибух: залишайтесь в укриттях
26 червня 2022 , 16:24Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Одеса
В Одесі близько 16:08 26 червня пролунала повітряня тривога. Вже близько 16:19 місцеві жителі повідомили про вибух.
Місцевих жителів закликали негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, аж доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги.
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