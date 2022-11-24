Катерини більше не буде: в Одесі наблизили демонтаж пам'ятника

Одеський виконком 24 листопада проголосував за проєкт рішення про демонтаж та перенесення пам'ятника "Засновникам Одеси". В Одесі планують демонтувати пам'ятник Катерині ІІ.

"За" демонтаж пам'ятника проголосували 10 членів виконкому. Цих голосів вистачить, щоби винести питання на сесію міськради.

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Пам'ятник демонтують тільки після рішення міськради

Остаточно крапку в цьому питанні мають поставити 30 листопада депутати міськради Одеси.

Раніше віцемер Одеси Олег Бриндак теж інформував, що питання знесення пам'ятника Катерині ІІ розглянуть 30 листопада на сесії міськради. Повідомляється, що на його місці можуть відновити фонтан.

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук повідомляв, що пам'ятник Катерині ІІ демонтують і перевезуть. Він заявив, що пам'ятник буде в безпечному місці.

Що відомо про демонтаж пам'ятника Катерині

Влітку 2022 року на сайті президента України з'явилася петиція про знесення пам'ятника Катерині ІІ в Одесі. Петиція набрала потрібну кількість, після чого президент Володимир Зеленський звернувся до Одеської міської ради.

Зеленський попросив місцеву владу розглянути питання про пам'ятник.

Мер Одеси Геннадій Труханов був проти знесення пам'ятника Катерині, однак одесити проголосували за його демонтаж. Тому Труханов заявив, що також виступатиме за його демонтаж.

3 листопада Сергій Братчук фактично анонсував демонтаж пам'ятника, заявивши, що рішення буде ухвалене.

Віцемер Одеси Олег Бриндак підкреслив, що пам'ятник Катерині помилково став знаковим для одеситів. За його словами, він асоціюється в одеситів не з російською імперією чи агресією.

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