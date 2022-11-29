Попереду – 15 років за ґратами: в Одесі провели спецоперацію й затримали агента фсб
Джерело:ДБР
Агент фсб вивісив в Одесі російський прапор. Тепер зрадника чекають 15 років за ґратами.
СБУ та ДБР викрили російського агента, який співпрацював з фсб та намагався викрасти людину. У ДБР розповіли, що свою підривну діяльність негідник почав вести в Одесі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
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У серпні агент розмістив на місцевому житловому будинку російський прапор. Ба більше, цю ганчірку він підписав словами "Одесса – русский город". Далі колаборант зробив фото й надіслав його представникам Росії. Огидний кадр радо використали пропагандисти країни-окупантки.
Також зрадник передавав ворогам:
- інформацію про ЗСУ;
- дані про військові об'єкти в Одесі;
- інформацію про українських патріотів.
Окрім того, зрадник вербував колишніх українських правоохоронців для підривної діяльності проти України.
Колаборант планував викрадення підприємця
У ДБР розповіли, що зрадник планував викрадення патріота-підприємця з Одеси, який активно займався волонтерською діяльністю.
Для цього зловмисники облаштували підвал для тортур чоловіка, щоб той "погодився" віддати все своє майно та гроші. Кураторам з фсб вони розповідали, що хочуть зробити це, аби дестабілізувати ситуацію в місті, а також для того, щоб після захоплення Одеси військами агресора, обміняти українського патріота на російських полонених,
– мовиться у повідомленні.
Зрадника затримали під час спецоперації восени 2022 року. Тепер він проведе за ґратами 15 років.
Вже затримали колаборантів з херсонського СІЗО
Також у ДБР нещодавно розповіли про затримання колаборантів з херсонського СІЗО. Вони перейшли на бік російських окупантів. За даними ДБР, зрадники сприяли агресії проти України. Наразі посіпакам окупантів обирають запобіжні заходи.
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