Посадовця викрили в ході службового розслідування. Матеріали справи скерували до суду 24 травня.
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Шо відомо про інцидент
- Працівник Одеської митниці допомагав ухилятися від сплати митних платежів.
- Він засвідчував занижену вартість товарів.
- Через це збитки держбюджету складають понад 233 тисячі гривень.
- До розслідування залучили працівників Державного бюро розслідувань.
- Посадовцю вже повідомили про підозру у справі про службову недбалість.
- Максимальне покарання – до 3 років позбавлення волі.