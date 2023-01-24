Одеські військкоми використовували машину швидкої, аби вручити повістки: як це пояснили в ЗСУ

Нещодавно у мережі з'явилось відео, де працівники військкомату силою затягли чоловіка до фургона і відвезли до центру комплектування. Інцидент трапився в Банному провулку в Одесі.

В Одеському обласному центрі комплектування згодом зазначили, що працівники військкомату дійсно вчинили непрофесійно. Там запевняють, що винних притягнуть до відповідальності.

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Подробиці інциденту

В центрі комплектування розповідають, що військкоми підійшли до чоловіка та звернулися до нього "щодо виконання мобілізаційного обов'язку", але той почав їх ображати та знімати на відео.

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Одеський обласний військкомат визнав, що це були їхні співробітники. Проте зазначають, що ухилянта доставили до службового приміщення для з'ясування обставин.

Там було перевірено його дані і виписано повістку, оскільки громадянин, в порушення чинного законодавства, досі не виконав своє зобов'язання щодо прибуття до РТЦК та СП з початку загальної мобілізації,

– йдеться у повідомлені.

Крім того, у центрі комплектування призначили службову перевірку через некоректні дії працівників. Винних обіцяють притягнути до відповідальності.

Чи законні такі дії

В мережі набирають розголосу відео, де люди у військовій формі затримують цивільних чоловіків та силоміць заштовхують до автівок швидких, поліції та звичайних бусів. Цікаво, що Одеський обласний військкомат підтвердив такі дії з боку своїх співробітників.

Адвокат Дмитро Ткаченко каже, що такі дії військомів можуть кваліфікуватися як кримінальне правопорушення. Попри це, усі військовозобов'язані мають самостійно прийти для звірки даних.

Співробітники військкоматів не мають права просити документи на вулицях, як і особисто виписувати повістки.

За словами адвоката, якщо людині запропонують сісти в транспорт та проїхати до центру комплектації, то вона може відмовитись від цього, сказати, що вона явиться відповідно до дати, вказаної в повістці.

Ткаченко зазначив, що насильницькі дії працівників військкомату порушують 146 статтю Кримінального кодексу України та вважаються викраденням. Людина, яка постраждала від цього, може звернутися до поліції.

Як пояснюють ситуацію у ЗСУ

Начальниця координаційного пресцентру сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк прокоментувала випадок, коли люди у військовій формі використовували для виконання своїх обов'язків "швидку".

За її словами, карета швидкої допомоги не була обладнана для медичних послуг, зараз щодо цього випадку проводять перевірку:

"Так це негативно впливає на імідж. Проводиться службова перевірка з використання такого транспорту, зокрема для відповідної роботи, тому за результатами перевірки, якщо будуть виявлені дисциплінарні порушення, то будуть притягнуті винні до дисциплінарної відповідальності", – зазначила службовиця.

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Вона також нагадала, що мобілізація в Україні розпочалася із початком повномасштабної війни. Відтак, всі військовозобов'язані мають з'явитися до територіального центру комплектування для звірки даних.

У випадку, якщо військовозобов'язані не виконають цього обов'язку, їх можуть додатково запросити для проведення цієї роботи.

Це передбачає проходження медичного огляду, документальне оформлення, звірку даних особистих і виконувати подальші розпорядження відповідних посадових осіб територіального центру комплектування.

Якщо ж військовозобов'язаний підлягає мобілізації, то він має пройти підготовку і може бути відправлений до підрозділу.