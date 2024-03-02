В Одесі внаслідок атаки "Шахедами" загинула дитина
2 березня 2024, 11:18Читать новость на русском
Окупанти 2 березня цинічно атакували дроном-камікадзе "Шахед" багатоповерхівку в Одесі. На жаль, загинула дитина.
Про це повідомляють Офіс генпрокурора та ДСНС. Кількість жертв внаслідок нічної атаки збільшилася до трьох.
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З-під завалів дістали тіло дитини
Про третю жертву атаки спочатку повідомили в Одеській ОВА. Згодом в Офісі генпрокурора уточнили, що загинула дитина.
В Одесі з-під завалів будинку рятувальники дістали тіло дитини, попередньо 3 – 5 років. Це третій загиблий внаслідок нічної ворожої атаки,
– мовиться у повідомленні.
Разом з тим, в Одеській міській раді заявили, що з-під завалів деблокували тіло 3-місячного хлопчика Тимофія.