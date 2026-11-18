В Одесі 18 листопада внаслідок російського обстрілу загинула продюсерка телеканалу "Перший міський" Христина Лисенко. До робочого офісу медійниці залишалося пройти всього три квартали.

Як повідомили на фейсбук-сторінці Першого міського, трагедія сталася під час першої ранкової атаки на місто, коли співробітниця прямувала Європейською вулицею.

Що відомо про втрату?

Інформацію про загибель підтвердила виданню "Детектор медіа" головна редакторка каналу Марія Тарасова. Колеги згадують загиблу як людину, яка формувала основу всього робочого процесу.

Вона завжди приходила першою, вона була нашим стрижнем, навколо якого всі та все трималися. Вона була людиною з міцним характером та великим, добрим, справедливим серцем,

– написала команда телеканалу.

Колектив також підкреслив, що жінка постійно підтримувала інших і займалася порятунком тварин.

"Воювала за кожного, кого покинули, образили, обділили. Вона любила коней і рятувала котів. На роботі на неї чекала врятована під час липневого обстрілу кішка Мавка, якій вона прискіпливо шукала нову родину. Тепер це – на нас… Ми любимо тебе, Кріс", – додали колеги.

Наслідки атаки на історичний центр міста

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що російська армія вдарила по історичному центру міста, який перебуває під охороною ЮНЕСКО, внаслідок чого загинуло четверо людей.

За інформацією Володимира Зеленського, війська країни-агресорки здійснили напад із застосуванням безпілотників типу "Шахед".

Жорстокий і свідомий удар просто по людях, по життю. І ще один доказ того, чого насправді хочуть росіяни і як насправді вони ставляться до дипломатичних зусиль. Без посилення світового тиску на Росію, без реальної підтримки України у Росії не буде справжнього мотиву для деескалації і переходу до миру. Той, хто хоче домовлятись про мир, не нарощує вбивства,

– наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 25 вересня внаслідок удару Росії по бізнес-центру в Солом'янському районі Києва загинула журналістка Марія Ївженко.