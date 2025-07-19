БпЛА намагалися взяти місто в напівкільце, – Братчук розповів деталі масованої атаки по Одесі

В ніч на 19 липня 2025 року росіяни знову завдали удару по Одесі. Пошкоджено житловий будинок, на жаль, є постраждалі. Загинула людина.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що понад 20 "Шахедів" атакували місто. Були залучені всі елементи протиповітряної оборони, кількість збитих ворожих цілей поки уточнюють.

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Які наслідки атаки по Одесі?

Російський терор проти України продовжується. Станом на ранок 19 липня, внаслідок атаки по Одесі, зокрема по багатоповерхівці, постраждало шестеро людей, одна жінка загинула.

Всі люди, які пішли в укриття, не постраждали. Співробітники ДСНС під час рятувальних операцій працювали максимально ефективно,

– сказав Сергій Братчук.

Ця атака була не наймасованішою, але окупанти й далі намагаються бити по житлових кварталах, де щільна забудова. На місцях працюють комунальні служби, щоб прибрати наслідки атаки.

Крім того, речник Української добровольчої армії зазначив, що неподалік від місця удару розгорнутий штаб, щоб люди могли отримати необхідну допомогу. Він зазначив, що алгоритм дій у такій ситуації завжди однаковий.

Тактика ворога не змінилася. Це була атака з моря, а друга частина дронів обійшла по флангу, аби атакувати із суходолу. Тобто, у таке напівкільце намагалися взяти Одесу,

– підкреслив Сергій Братчук.

Додамо, рятувальники спільно з добровольцями змогли евакуювати мешканців безпосередньо з квартир, які були у полум'ї. Також з осель винесли домашніх тварин. На місці трагедії працювали психологи ДСНС та Національної поліції.