В Одесі загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали рятувати людей

Росіяни зранку 15 березня завдали удару по Одесі. Вибухів було декілька. Під час другого удару загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які приїхали надавати допомогу на місце обстрілу.

В Одеській ОВА повідомили, що на місці також є поранені. Точна кількість постраждалих ще уточнюється.

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Росія обстріляла Одесу ракетами: є загиблі

Приблизно близько 11 ранку 15 березня в Одесі оголосили повітряну тривогу. Через декілька хвилин у місті пролунало декілька вибухів.

Повітряна тривога в Одесі тривала приблизно 40 хвилин – за цей час в місті зафіксували 4 вибухи.

Невдовзі очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що унаслідок російської ракетної атаки по Одесі є поранені.

Згодом стало відомо, що загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце.

Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені. Загальна кількість травмованих уточнюється, всім надається необхідна медична допомога,

– повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.