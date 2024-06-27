В Одесі затримали 7 блогерів, які "зливали" локації ТЦК

СБУ затримала в Одесі сімох блогерів, які передавали локації ТЦК до телеграм-каналів ФСБ і намагалися зірвати мобілізацію в Україні. Крім того, вони поширювали координати блокпостів та маршрути переміщення мобільних груп місцевих військкоматів.

В СБУ зазначили, що окупанти могли використати цю інформацію для підготовки повітряних ударів по місцях зосередження українських захисників. Також зловмисники знімали провокативні стріми та публікували фейкові повідомлення про українських військових, а також представників ТЦК.

Дивіться також Причетний до масових репресій в Херсонській області: СБУ оголосила підозру генералу Росгвардії

Що відомо про затриманих

Серед затриманих – подружжя одеситів, яке зливало локації ЗСУ до проросійського телеграм-каналу із загальною аудиторією понад 200 тисяч користувачів.

За даними СБУ, цей інтернет-ресурс адмініструють представники ФСБ, які таким чином збирають інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони.

Окрім подружжя СБУ затримала ще одного місцевого жителя, який зливав інформацію у цей же телеграм-канал.

Також правоохоронці затримали чотирьох мешканців Одеси, що намагалися зірвати мобілізацію через пости у спеціалізованих групах і чат-ботах популярних месенджерів.

Серед них – адміністратор регіонального телеграм-каналу із 15-тисячною аудиторією.

Там фігурант поширював актуальні локації військовослужбовців ТЦК і закликав своїх підписників долучатися до підривної діяльності на користь Росії.

У затриманих провели обшуки

Під час обшуків у фігурантів вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами злочинних дій.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період).

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.