В Одесі чоловік прикидався рятувальником, щоб коригувати удари Росії по місту

В Україні викрили ще одного зрадника. Так, російський агент прикидався рятувальником, щоб коригувати ворожі удари по Одесі.

Зрадник коригував російські атаки по місту та розвідував локації Сил оборони на території регіону. Тепер зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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В Одесі затримали зрадника України

Як стало відомо, зловмисник вступив до лав місцевого загону рятувальників-волонтерів. Під виглядом рятувальника він прибував на місця "прильотів" нібито для розбору завалів. А насправді ж чоловік фіксував наслідки ворожих атак та розповідав про це російській воєнній розвідці.

Одержані розвіддані окупанти використовували для підготовки нових та коригування повторних ударів по Одесі. Крім того, російський агент виконував ще одне завдання – намагався виявити бойові позиції реактивних артилерійських систем HIMARS та систем протиповітряної оборони ЗСУ у прифронтових районах області,

– зазначили правоохоронці.

Зрадником виявився 29-річний мешканець Одеси, який раніше входив до складу місцевого осередку так званого "ленінського комуністичного союзу молоді". Також він був "зв’язковим" агента-спецназівця ФСБ, якого СБУ вивела з Придністровʼя і затримала на Одещині.

У 2014 році зловмисник брав участь у провокаціях масових заворушень в Одесі. А на початку повномасштабного вторгнення чоловік підписався на ворожий телеграм-канал, який збирав інформацію про дислокацію українських військ.

"Після вербування зловмисник отримав подальші інструкції та приступив до виконання ворожих завдань", – розповіли в СБУ.

Наразі російському агенту повідомили про підозру. Він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.



В Одесі затримали зрадника України / фото СБУ



Чоловік працював на Росію / фото СБУ

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