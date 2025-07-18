Росія готувала підрив Одеського обласного ТЦК, – СБУ

СБУ затримала російську агентку, яка готувала теракт в Одесі. На замовлення окупантів вона мала підірвати обласний ТЦК та СП.

Терористкою виявилася 53-річна жителька Волині, яку дистанційно завербували російські спецслужбісти, передає 24 Канал із посиланням на СБУ.

Дивіться також Вкрав понад 5 мільйонів гривень з бюджетних коштів: СБУ викрила посадовця Міноборони

Як Росія хотіла вчинити теракт в Одесі?

Жінка прибула до Одеси, де спочатку провела дорозвідку біля обласного ТЦК, а потім отримала від куратора координати схрону з саморобною вибухівкою.

За легендою агентка мала прибути до військкомату, щоб з'ясувати інформацію про нібито свого безвісти зниклого племінника.

17 липня жінка мала занести рюкзак із саморобним вибуховим пристроєм в адміністративну будівлю в годину пік, ополудні, коли там перебувала максимальна кількість людей.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали терористку, коли вона прямувала зі спорядженим СВП до військкомату.

Наразі агентці окупантів готують повідомлення про підозру за статтею про замах на терористичний акт. Зловмисниці загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Вінниці затримали 19-річного агента російських спецслужб, який погодився підірвати будинок із сім'ями військових за 1 000 доларів США.