На місці Катерини – прапор: пам'ятник кровожерливій імператриці в Одесі нарешті демонтували
В Одесі нарешті демонтували пам'ятник російській імператриці Катерині ІІ. Замість неї вже встановили український прапор.
Відповідне відео вже розповсюдилось мережею, інформує 24 канал. До речі, також знесли пам'ятник Суворову у селищі Котовського.
До теми Процес пішов: в Одесі розбирали огорожу навколо пам'ятника Катерині II
В Одесі демонтували пам'ятник Катерині ІІ
На опублікованих кадрах можна побачити, що в центрі міста вже не стоїть пам'ятник Катерині ІІ. Тепер там майорить український стяг.
Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук розповів, що демонтаж пам’ятника відбувся згідно з чинним законодавством.
Спрацювали всі відповідні служби. Тепер величезний прапор України майорить на Катерининській площі. Зауважу, що площа названа на честь Святої Катерини,
– повідомив Братчук в ефірі національного телемарафону.
Як в Одесі знесли монумент Катерині ІІ: дивіться відео
Нагадаємо, що монумент почали прибирати ввечері 28 грудня. Тоді ж з’явилися перші кадри цього історичного моменту.
В Одесі прибрали монумент Катерині ІІ / фото "Одеса. Офіційно"
Що відомо про скандальний пам'ятник Катерині ІІ
30 листопада на сесії міської ради депутати підтримали рішення про демонтаж та перенесення пам'ятника "Засновникам Одеси". Тоді ж вирішили, що демонтують і пам'ятник Суворову.
Огорожу навколо монумента встановили на початку листопада. На ній було написано, що ведуться підготовчі роботи з демонтажу та перенесення скульптурної композиції "Засновникам Одеси".
Але тільки вчора, 28 грудня, в Одесі почали розбирати цю дерев'яну огорожу навколо пам'ятника Катерині II.