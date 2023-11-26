У центрі Одеси містяни сидять без світла: тролейбуси і трамваї припинили рух
26 листопада на Одещині випав товстий шар снігу. Рух транспортних засобів перекрили, а школи відправили на дистанційку.
Більша частина центру Одеси залишилася без світла.
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Одесити сидять без світла, трамваї не ходять
Майже в усіх житлових будинках обласного центру зникло електропостачання, а також зовнішнє освітлення. Також в місті припинив працювати електротранспорт.
Так, в ОВА уточнили, що значна частина рухомого складу КП "Одесміськелектротранс" заблокована та не може обслуговувати пасажирів.
Там пояснили проблеми у роботі громадського транспорту складними метеумовами, численним падінням дерев на контактну мережу та частковою відсутністю току.
Загалом на Одещині через негоду без світла залишаються 179 населених пунктів.
Що відбувається в області:
- 26 листопада в Одеській області випала велика кількість снігу та розігрався буревій. Так, висота снігових переметів подекуди сягає 70 сантиметрів. Сильний вітер валить дерева.
- Рятувальники визволили зі снігової пастки 121 автомобіль, з них 5 автобусів та 5 карет "швидкої", в одній з яких везли породіллю.
- Рух на кількох обласних трасах перекрили. Так, трасу Одеса – Рені закрили для всіх видів транспорту. Там, зокрема, вдень перекинулася вантажівка із зерном. Одеса – Южне та Київ – Одеса перекрили для вантажівок. На трасі М-16 Одеса – Кучурган тимчасово перекрили рух для великовантажних транспортних засобів.
- 27 листопада на Одещині всі заклади освіти переходять на дистанційну форму навчання, повідомили в ОВА. Водночас дитячі садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп.