Чоловік розбив зображення Леніна та радянську зірку в Одесі: його покарали
В Одесі вночі розбили зображення Леніна на площі 10 квітня. Також із площі прибрали радянську зірку.
Відео та фото з наслідками демонтажу громадський діяч Дем'ян Ганул опублікував у себе в телеграмі.
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"Я просив владу зняти його (тобто Леніна) толерантно, ну влада не завжди чує громадськість... Така Одеса мені більше подобається", – зазначив чоловік.
Також він додав, що Ленін не охороняється законом і не має жодної культурної цінності.
Зображення Леніна та радянську зірку в Одесі розбили / Фото з телеграму Дем'яна Ганула
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Щоправда, чоловіки проводили декомунізацію у час комендантської години.
Чоловіків покарали
На причетних до демонтажу ордена Леніна на площі 10 квітня склали адміністративні матеріали за дрібне хуліганство. Про це повідомила речниця Головного управління Нацполіції в Одеській області Любов Гордієвська, пише Суспільне.
Голова ГО "Зелений лист" Владислав Балінський підтвердив, що на нього, а також Демʼяна Ганула та Єгора Доровських, склали адмінпротоколи.