Одесит замаскувався "під бабусю", щоб виїхати у Словаччину: епічне відео викриття

Прикордонники затримали одесита, який переодягнувся "під бабусю", щоб виїхати за кордон. Аби ніхто не викрив його, він навіть вирішив не брати з собою документів.

Пильне око працівників ДПСУ помітило, що щось з "бабусею" не так. Вони опублікували відео викриття винахідливого чоловіка.

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Одесит переодягнувся "у бабусю"

Квітчаста хустка, окуляри, картата сумка – винахідливий одесит замаскувався "під бабусю", аби дістатися у прикордоння. Втім псевдобабусю викрили прикордонники ще дорогою до місця призначення,

– вказали у ДПСУ.

Стало відомо, що чоловік сів на потяг "Київ – Ужгород" без документів. Згодом він зізнався, що планував дістатися Словаччини непомітним. За вчинене йому доведеться відповідати перед судом.

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Нагадаємо, що близько тижня тому у Одеській області затримали вантажівку з ухилянтами, які планували незаконно покинути Україну. У причепі виявили 41 чоловіка. Ймовірно, пізніше група мала розділитись або ж організатори вигадали інший спосіб, щоб перевезти ухилянтів до Молдови.