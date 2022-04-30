Одесити такі ж вороги для Росії, як і всі інші українці, – Зеленський про удар по аеропорту

Російські окупаційні війська 30 квітня атакували аеропорт "Одеса". Це згодом прокоментував президент Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що одесити для Росії такі ж вороги, як всі інші жителі України. Про це повідомляє 24 канал із посилання на звернення глави держави.

Ця подія Ворог пошкодив злітно-посадкову смугу аеропорту на Одещині: що відомо про атаку

Для Росії всі ми вороги

Президент підкреслив, що злітну смугу відбудують. Проте це не скасовує того, що Одеса ніколи не забуде таке російське ставлення до неї.

Знищено злітну смугу одеського аеропорту. Знову й знову російські війська доводять, що одесити – такі ж вороги для Росії, як і всі інші українці.

– сказав Володимир Зеленський.

Очільник країни додав, що наша влада продовжує активно взаємодіяти з міжнародними партнерами, щоб посилювати санкційний тиск на Росію. Адже агресор має відповісти за кожен об'єкт, який зруйнував, та кожного українця, якого вбив.

Одесу атакували з Криму

Ракети випустили в бік Одеси приблизно о 18 годині. У місті одразу почулися вибухи та звуки роботи ППО. Згодом стало відомо, що ворог вдарив по злітній смузі головного аеропорту області.

Злітна смуга зазнала значних руйнувань, тому тепер її неможливо використовувати за призначенням. На щастя, люди внаслідок цього не постраждали. Згодом голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що удар здійснили з території окупованого Криму.

Для атаки використали берегові ракетні комплекси "Бастіон". Слід зазначити, що цю злітну смугу будували 5 років. Її лише нещодавно здали в експлуатацію.

Нічне звернення президента за 30 квітня: дивіться відео