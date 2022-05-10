Одеситів закидають фейками про масштабні проблеми з водою
Джерело:телеграм Сергія Братчука
Росіяни продовжують атакувати Одесу не лише ракетами, а й фейками. Цього разу ворог намагається залякати мешканців міста відсутністю води.
Одеса опинилася під інтенсивними ракетними ударами російських окупантів. Разом з тим ворог вирішив підірвати моральний дух містян недостовірною інформацією.
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Черговий фейк окупантів
Росіяни почали розганяти у соціальних мережах та месенджерах інформацію про те, що в Одесі нібито будуть проводити масштабні відключення води.
Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук закликав усіх зберігати спокій, не поширювати паніку та неправдиву інформацію від ворога. Він запевнив, що у місті немає жодних підстав для того, щоб масово відключати воду. Також він нагадав, що за поширення фейкової інформації також передбачена відповідальність.
Довіряйте лише офіційним джерелам та пам'ятайте про інформаційну гігієну, – закликав Братчук.
Ситуація в Одесі: останні новини
- Російські окупанти здійснюють ракетні обстріли Одеси та області з 7 травня. Кількість ракетних ударів пішла на десятки. Снаряди ворога пошкодили декілька будівель, також внаслідок обстрілу відбулося загоряння торгового центру. Через ракетні обстріли ушкодження отримали дві людини, вони перебувають у лікарні, їх стан стабільний, життю нічого не загрожує.
- Також росіяни вже вчетверте запустили ракету по мосту через Дністровський лиман.
- На думку Братчука, російські окупанти будуть ще довго мститися Одесі за те, що вона не лише заявила про свою українську позицію, а й готова її захищати зі зброєю в руках. Одеса стримала висадку російського десанту на берег Чорного моря та готова у будь-який момент "гаряче" зустріти ворога.
- Блокування українських портів може мати глобальні наслідки. Україна є одним із головних постачальників зерна у світі, і неможливість продати продукцію сильно вдарить по всіх країнах. В ООН навіть почали робити заяви про голод та закликали розблокувати українські порти.
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