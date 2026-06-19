Спалахнули бензовози, є жертва: Росія атакувала стоянку вантажівок на півдні Одещини

Ворожі війська 19 червня атакували цивільну інфраструктуру півдня Одещини. Вогонь спалахнув на стоянці вантажного транспорту.

Про це інформує начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Ворог атакував Південь Одещини

Внаслідок російського удару на стоянці в Білгород-Дністровському загорілись 2 бензовози та газовоз. Вони були порожніми.

Попри повторні повітряні тривоги рятувальникам вдалось оперативно ліквідувати пожежу. На місці влучання працювали 13 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС.

На жаль, цинічний удар Росії забрав життя однієї людини. Ще четверо отримали поранення, з них – одну людину госпіталізували.

Наразі, повідомляє Кіпер, на місці влучання екстрені служби працюють над ліквідацією ворожої атаки. Також триває фіксація чергового воєнного злочину Росії проти мирного населення.

Ворог атакував бензовози: дивіться фото ОВА

До слова, цього ж дня ворог атакував цивільні судна в акваторії Чорного моря, коли ті рухалися на вихід з портів Одещини. Внаслідок удару один член екіпажу судна під прапором Панами загинув, ще двоє постраждали, з них один у важкому стані. Також поранень зазнали троє членів екіпажу судна під прапором Сент-Кітс і Невіс.