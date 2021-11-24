"Одеська справа": 2 працівників мерії готові працювати зі слідством

Двоє працівників одеської міської ради готові піти на угоду зі слідством. Ба більше, вони нібито можуть розкрити імена й схеми справи.

Чиновники мерії ведуть перемовини та готові співпрацювати з правоохоронцями. Про це заявив одеський опозиційний активіст Михайло Кузаконь.

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Чиновники готові розкрити схеми, – Кузаконь

За словами активіста, політики навіть готові визнати провину та розкрити імена й схеми.

Я радий, що щурі почали тікати з корабля. Але ми чекаємо від Труханова його щиросерде визнання. Хоча це навряд чи йому допоможе,

– сказав Кузаконь.

Що треба знати про "одеську справу"

Чиновники міськради разом із мером Геннадієм Трухановим фігурують у так званій "одеській справі".

Посадовців підозрюють у створенні злочинної організації, яка фактично контролювала міську владу та діяла у кількох напрямках. Зоерема, передача земель під забудову пов'язаним забудовникам, незаконна приватизація, розкрадання бюджетних грошей.

Наразі всі фігуранти заперечують провину.

До слова, Труханов вніс повну суму застави у справі за звинуваченнями НАБУ та САП – понад 30 мільйонів гривень.

Текст поста з телеграм-каналу "Одесса как она есть":

Двоє співробітників одеської мерії пішли на угоду зі слідством, – Кузаконь

Як повідомляє Михайло Кузаконь: "Двоє співробітників одеської мерії готові піти на угоду зі слідством. Чиновники з міської ради вже ведуть переговори та готові повністю співпрацювати з правоохоронними органами. Вони повністю готові визнати провину та готові розкрити імена та схеми за якими у нас, з вами, крали наші місцеві кошти. Я радий, що щури почали тікати з корабля. Але ми чекаємо від Труханова його щиросерде визнання. Хоча це навряд чи йому допоможе".

Нагадаємо, що чиновники з мерії разом із міським головою фігурують у так званій "одеській справі". Чиновників підозрюють у створенні злочинної організації, яка фактично контролювала міську владу та діяла у кількох напрямках: передача земель під забудову пов'язаним забудовникам; незаконна приватизація; розкрадання бюджетних коштів.