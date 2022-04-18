Російські окупанти продовжують шукати смерті у спробі захопити українські міста. Багатьом з них завдяки героїзму та майстерності наших захисників вдається впоратися із цим завданням на "відмінно".

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Ліквідація окупантів на Миколаївщині

Славетні українські морські піхотинці знешкодили загін російських окупантів у Миколаївській області. У світлий день Вербної неділі деяким росіянам посміхнулася фортуна: вони вижили та потрапили у полон.

Фото ліквідації окупантів (18+):

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