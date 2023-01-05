Без хабарів не пропускали в Україну навіть генератори: на митниці викрили масштабну схему

На Одеській митниці викрили масштабну схему поборів. За оперативними даними, працівники брали гроші з усіх, хто перевозив товари через кордон.

Лише за декілька годин зміни інспектори митниці встигли "заробити" понад 65 тисяч гривень. Гроші ховали під плінтусами, у комп'ютерній техніці, обігрівачах, макулатурі та навіть в туалеті.

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Чергова злочинна схема на Одеській митниці

Правоохоронці зазначили, що під час спецоперації затримали інспектора Одеської митниці, який вимагав з імпортера "плату" за безперешкодний ввіз генераторів та електроприладів до нашої держави.

Митник брав гроші за не створення штучних проблем при митному оформленні генераторів попри те, що нині діють пільгові умови для їх розмитнення. Такі "послуги" він оцінював у 50% від суми офіційних митних платежів. Лише за короткий період слідство задокументувало факти отримання посадовцем хабарів на кілька тисяч доларів США,

– підкреслили в ДБР.

В обласній прокуратурі уточнили, що свої "послуги" працівник митниці оцінював від 200 до 1000 доларів США в залежності від об'єму партії.

Зауважимо, що горе-інспектора затримали "на гарячому" під час чергового отримання грошей. Йому планують повідомити про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Також правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до цієї чи інших схем на митниці.

Тепер інспектору Одеської митниці загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.

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Правоохоронці викрили масштабну схему поборів на Одеській митниці / Фото ДБР і Одеської обласної прокуратури

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