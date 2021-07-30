Одеський моряк помер на судні біля берегів Пакистану

Український моряк помер на борту балкера Lem Geranium, який зараз перебуває в Пакистані, у порту Карачі. Це сталось 27 липня.

Lem Geranium прямував під прапором Греції. Про це повідомив морський юрист Микола Гольбін.

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Управляє компанією судна кіпрська фірма LEMISSOLER NAVIGATION CO LTD.

Чому помер моряк

Точну причину смерті чоловіка не називають. Проте Гольбін зазначив, що слід зважати на характер роботи моряка та температуру повітря в Пакистані.

Не кожне серце здатне витримати такі стреси,

– сказав юрист.

Відомо, що одеському моряку було понад 50 років.

Смерть моряка в Єгипті

На судні біля берегів Єгипту через інсульт помер український моряк. Чоловік народився у 1956 році в Очакові. На судні працював інженером електриком.

Річ у тім, що в екіпажу не було кондиціонерів, холодильника та продуктів. Температура повітря становила +38 градусів. Заручниками у судні серед моря стали 11 українців.