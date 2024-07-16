В Одеській області чули вибух: ворог запускав балістику

В Одеській області пізно ввечері 16 липня пролунав вибух. До цього там оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу. Тривога лунала через загрозу балістики.

До теми В Одесі вночі чули вибухи: в ОВА розповіли про наслідки атаки

Що відомо про вибух в Одеській області

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 22:20. Спочатку Повітряні сили повідомляли про роботу ППО по розвідувальному БпЛА, а згодом до цього додалася ще й балістика.

Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з Криму,

– писали військові.

Уже о 22:55 Повітряні сили попередили про швидкісну ціль на Одещину з Чорного моря. Приблизно у цей час в області чули вибух.

Моніторинговий телеграм-канал Monitor писав про вибухи у Білгород-Дністровському районі.

За даними моніторів, вибух пролунав саме там. За попередніми даними, окупанти запустили ракету типу "Іскандер-М", після цього повітряна ціль у небі більше не фіксували.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав у своєму телеграм-каналі жителів та гостей Одещини перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги, адже ракетна небезпека була для цього регіону.

Станом на 23:07 повітряна тривога в Одеській області триває. Про наслідки вибухів в ОВА поки що нічого не повідомляли.