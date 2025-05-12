В Одеській області чутно вибухи – ППО працює по ударних дронах
- В Одеській області 12 травня вночі були чутні вибухи через атаку дронів-камікадзе, працювала ППО.
- Повітряні сили повідомили про загрозу з боку груп БпЛА, що рухалися в Чорному морі.
Одещина уночі 12 травня зазнала атаки дронів-камікадзе. Під ранок у регіоні пролунали вибухи.
Місцеві спільноти у соцмережах пишуть про роботу ППО. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
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В Одеській області лунали вибухи уночі 12 травня: що сталося
На Одещині повітряну тривогу оголосили вночі 12 травня о 02:33. Вже після 3 ранку стало відомо, що в області лунають вибухи.
Одеська обласна військова адміністрація чи міська влада Одеси наразі не інформували про події цієї ночі. Але місцеві телеграм-спільноти у мережі пишуть про звуки вибухів та роботу Протиповітряної оборони.
Повітряні сили в цей час повідомляли про загрозу для Одеської області. Зокрема, що рухаються декілька груп БпЛА в акваторії Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району. Монітори писали, що їх не менш як десяток.
У цей час загроза атаки БпЛА була актуальною й для низки інших областей. Раніше на Запоріжжі влада писала про роботу ППО.
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