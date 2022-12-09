На Одещині вантажівка зіткнулась з пасажирським автобусом зі Львова: моторошні фото

В Одеській області вночі 9 грудня пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою. Смертельна ДТП сталась на трасі Київ – Одеса, біля Знам'янки.

Аварія сталась на затяжному підйомі. Пасажирський автобус "Van Hool" їхав у попутному няпрямку з вантажівкою "Skania", поруч з якою був напівпричеп-зерновоз.

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Є загиблі та постраждалі

Очевидці повідомили, що автобус через удар залишився без носової частини, де сиділи водії. На жаль, не обійшлось без жертв. Внаслідок аварії загинув водій автобуса, який відпочивав, та його напарник, що був за кермом.



Водій вантажівки вижив / Фото поліції Одещини

Крім того, ще четверо їхніх пасажирів зазнали травм. Їх забрали до лікарні. Водій вантажівки не постраждав.

До речі, ЗМІ писали, що автобус їхав зі Львова. На фото поліції видно, що транспорт фактично розім'яло.

Кабіна автобуса розтрощена / Фото поліції Одещини



ДТП на трасі Київ – Одеса / Фото поліції Одещини

Львів'янин влетів у блок-пост

На Рівненщині 13 листопада теж трапилася ДТП. Львів'янин влетів у блок-пост та наїхав на військового. Аварія виникла на трасі Київ – Чоп.

40-річного військового ТрО, який ніс службу на блок-посту, забрали до лікарні.