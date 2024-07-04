Трагедія на Одещині: підліток загинув при спробі розібрати бойову частину "Шахеда"

В Одеській області трагічно загинув 15-річний хлопець. Він намагався розібрати бойову частину російського ударного БпЛА типу "Шахед".

Інцидент стався в селі Стара Некрасівка Ізмаїльського району. Частину дрона він знайшов у лісосмузі.

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Що відомо про інцидент на Одещині

Учора, 3 липня на Одещині трагічно загинув 15-річний хлопець. У поліції розповіли, що він намагався розібрати бойову частину російського безпілотника типу "Шахед" за допомогою молотка і кутової шліфувальної машини.

Там також додали, що частину дрона хлопець знайшов у лісосмузі, після чого притягнув на подвір'я свого будинку.

Після чергового удару по ворожому БпЛА прогримів вибух та спалахнула пожежа. На жаль, від отриманих травм підліток помер на місці.

Зауважимо, що в момент вибуху мати хлопця перебувала у будинку. Її без зовнішніх пошкоджень було госпіталізовано в шоковому стані.

Нагадаємо, що у ніч на 4 липня Росія здійснила атаку на шість областей України. Для удару вона використала 22 "Шахеди".