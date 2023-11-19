Дістався й до південних регіонів: в Одеській області випав перший сніг

Після західних та північних регіонів перший сніг добрався й до Одеської області. Місцеві публікують кадри ранкового покрову, який ще не встиг розтанути.

Однак, комунальники попереджають, що окрім першого снігу в Одесі вирує потужний вітер. Вже зафіксовано десятки випадків повалених дерев.

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Перший сніг в Одесі

Вночі 19 листопада перший сніг прийшов й в Одеську область. Снігопад був не надто потужним, однак тепер офіційно можна заявити про початок сезону й на Півдні України. Подекуди місцевим вдалося зробити фото невеликого снігового покрову.

Фото першого снігопаду в Одеській області / Одеська міськрада

Негода в регіоні

На жаль, разом із тимчасовим білим покровом в Одеську область також прийшла й негода. Шквальний вітер навіть валить дерева – синоптики прогнозували пориви швидкістю 25 – 27 метрів на секунду.

Вже відомо про 55 повалених дерева та 8 великих гілок. Комунальники закликають не виходити на вулицю без потреби, а також не паркувати автівки біля дерев.

Потужний вітер в Одесі не вщухає: дивіться підбірку кадрів