В Одеській області ворог намагається активізувати повітряну розвідку, – Братчук

Ніч проти 13 квітня в Одесі й Одеській області пройшла спокійно. Але глава ОВА не виключає можливість загрози з повітря.

Про це він сказав у своєму зверненні зранку, 13 квітня. Сергій Братчук підкреслив, що окупанти не залишають небо над областю спокійним.

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Ракетні удари по області все ще можливі

Обстрілів не було, хоча ворог намагається активізувати повітряну розвідку,

– підкреслив Братчук.

Дивіться відеозвернення Сергія Братчука від 13 квітня:

Водночас він додав, що Сили оборони ефективно виконують свою роботу та стримують окупантів від активних дій. Але не виключається ймовірність завдавання ракетних ударів.

Тож ми закликаємо вас не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Щойно вони пролунають – вирушайте до укриття. Це може врятувати вам життя.

Зауважимо, що шторм у Чорному морі вкотре не дозволив російському десанту висадитися на Одещині. Про це повідомило оперативне командування "Південь".

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