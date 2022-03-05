В Одеській області збили вже третій російський винищувач за добу

Начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко підбив підсумки дня за 5 березня.

Наразі в регіоні офіційно підтвердили збиття 3 російських літаків. Затримано 3 льотчиків.

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Ми будемо битися за нашу Одесу, не зважаючи ні на що. Можете бути впевненими – ми переможемо,

– заявив Максим Марченко.

У регіоні вже завершили евакуацію дітей-сиріт до Польщі та Румунії.

Як готується Одещина:

ОДА провели наради з представниками сили оборони та розв'язали ключові питання з організацією відсічі агресору.

У кожному районі Одеської області утворять спеціалізовані продовольчі склади, щоб за будь-якої ситуації Одещина не мала проблем із харчовими продуктами.

У регіоні розпочали збір підписів на звернення до країн НАТО з проханням закрити небо над Україною.

Також вже встановлюють нові блокпости на ключових напрямках та посилюють контроль за дорогами, щоб унеможливити дільність диверсійно-розвідувальних груп.

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