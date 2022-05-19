В Одеській ОВА наголосили, що ймовірність ракетних ударів залишається дуже високою

Російські військові продовжують щоденно обстрілювати Одеську область. Причому ймовірність ракетних атак по регіону все ще досить висока, підкреслюють в ОВА.

Про це під час телемарафону розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він підкреслив, що по області б'ють як з акваторії Чорного моря, так і з тимчасово окупованого Криму, передає 24 канал.

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Ніч проти 19 травня пройшла спокійно

Сергій Братчук підкреслив, що завдяки силам ППО ніч в області пройшла спокійно та без обстрілів. Водночас у регіоні лунали сирени про повітряну тривогу. Речник ОВА також висловив надію, що упродовж дня вдасться обійтися без атак.

Хоча імовірність завдавання ракетних ударів залишається, на жаль, дуже високою. Наші сили ППО працюють досить ефективно, вдосконалюють оборону,

– зазначив Братчук.

Крім того, він сподівається на осучаснення та покращення сил ППО. Це дозволить ефективніше протистояти ворогові, а також зробити влучання ракет практично неможливими ані по регіону, ані по місту.

Він також додав, що Одещину окупанти атакують як з кораблів, що базуються в акваторії Чорного моря, так і з самої території тимчасово окупованого півострова Крим. Зросло використання тактичної авіації ворогом. Це означає, що іноді сигнали про тривогу лунають, а самі російські ракети летять через область, атакуючи інші регіони нашої держави.

Сергій Братчук зауважив, що російські військові можуть обстрілювати Одещину впродовж усього дня. Але найчастіше це роблять саме під вечір.

18 травня окупанти ракетами атакували Одещину

Відомо, що напередодні російські загарбники випустили кілька ракет по Одещині. Зробили вони це з акваторії Чорного моря. В оперативному командуванні "Південь" зазначають, що окупанти не лише знищують інфраструктуру міста. Вони ще й чинять неабиякий психологічний тиск, адже атакують містян на світанку.

Яка загалом ситуація на Одещині: коротко

У ніч проти 17 травня російські загарбники вкотре вгатили по мосту, який проходить через Дністровський лиман. Зробили вони це двічі. Зауважимо, що цю переправу ще до війни проти України не використовували, але в росіян на це своя думка.

Гатили вони також по Білгород-Дністровському району. 16 травня ворожі снаряди потрапили у базу відпочинку. Постраждали від атаки четверо людей. Зокрема, 6-річна дівчинка, котра зазнала найскладніших поранень.

Продовжують окупанти також відрізати нас від моря. Сергій Братчук розповів, що у ньому можуть плавати від 400 до 600 ворожих мін. Тож зараз перебувати у Чорному морі особливо небезпечно.

Масований ракетний удар окупанти завдали 9 травня. Тоді по Одесі вони випустили відразу 7 ракет з авіації. В результаті обстрілів загинула одна людина, а ще п'ятьох поранених відвезли до лікарні.

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