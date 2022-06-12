В Одеській ОВА відповіли, чи зникла загроза висадки морського десанту Росії

Росія збільшила кількість кораблів у Чорному морі. Тож, тепер висадження російського десанту на Одещині залишається під питанням. Проте в місцевій ОВА кажуть, що активної підготовки до цього в Росії немає.

Про це 24 каналу повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. За його словами, є велика загроза нанесення ракетних ударів з моря.

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Окупанти збільшили кількість кораблів у морі

На Одещині ввечері 11 червня та вночі лунали повітряні тривоги, але обстрілів не було. Ситуація наразі контрольована.

Проте в Чорному морі збільшилася кількість російських кораблів та підводних човнів, які мають на борту крилаті ракети. Також у море Росія додала великі десантні кораблі.

Чи є загроза висадки десанту на Одесі

"Росія на території окупованого Криму ставить додаткові протикорабельні комплекси. Тож, зрозуміло, що Росії вірити не можна", – сказав Братчук.

За його словами, певна загроза щодо висадки десанту є.

Ризики висадки морського десанту росії існують постійно, і будуть існувати до нашої перемоги. Що стосується активної фази висадки морського десанту, то цього не помітили,

– наголосив він.

Речник Одеської ОВА зауважив, що якщо з'являться ознаки підготовки висадки російського десанту, то в наших військових є відповідні та ефективні рішення.

Сергій Братчук про можливість висадки десанту в Одесі:

Пляжі Одеси заміновані на випадок висадки російського десанту . Речник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав одеситів та гостей міста не наражатись на небезпеку та пам'ятати про заходи безпеки під час воєнного стану. Окрім цього, на узбережжя часто викидає морські міни.

До слова, у Чорному морі біля Одеси 50-річний чоловік наступив на російську міну та підірвався на очах у дружини, сина та товариша. Момент моторошного вибуху потрапив на відео. Відомо, що снаряд зірвався з якоря і його віднесло до берега.

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