У ДБР показали відео затримання скандального ексвійськкома Борисова
Джерело:Державне бюро розслідувань
Державне бюро розслідувань затримало колишнього одеського військкома Євгена Борисова у Києві. Раніше він намагався втекти від слідства, бо опинився в центрі скандалу щодо незаконного збагачення.
Євгена Борисова, ексначальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, затримано. Саме він є "найвідомішим" військкомом України, адже збагатився на мільйони під час війни. Про затримання повідомили в самому ДБР.
Дивіться також У черзі також коханці й кухарки корупціонерів: НАЗК перевірить весь керівний склад військкоматів
Він змінював номери телефонів, автомобілів тощо, місце розташування. Два дні тривали активні пошуки,
– зазначили у Державному бюро розслідувань.
На відео, оприлюдненому ДБР, можна бачити, як Борисов у центрі Києва сперечається із правоохоронцями, а потім на нього надягають кайданки.
Що відомо про військкома
- Євгена Борисова підозрюють у незаконному збагаченні під час війни. Так, журналісти знайшли у нього маєтки в Іспанії на мільйони євро.
- Найсумніше, що він купував елітну нерухомість у той час, коли Україну масовано обстрілювали росіяни.
- Проте своєї посади Борисов позбувся не одразу: комісія спершу нібито не виявила порушень.
- На скандал із військкомом відреагував Володимир Зеленський, закликавши негайно звільнити його та провести перевірки керівного складу всіх ТЦК.
- Коли Євгену Борисову повідомили про підозру, він утік.