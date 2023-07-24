У ДБР показали відео затримання скандального ексвійськкома Борисова

Державне бюро розслідувань затримало колишнього одеського військкома Євгена Борисова у Києві. Раніше він намагався втекти від слідства, бо опинився в центрі скандалу щодо незаконного збагачення.

Євгена Борисова, ексначальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, затримано. Саме він є "найвідомішим" військкомом України, адже збагатився на мільйони під час війни. Про затримання повідомили в самому ДБР.

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Він змінював номери телефонів, автомобілів тощо, місце розташування. Два дні тривали активні пошуки,

– зазначили у Державному бюро розслідувань.

На відео, оприлюдненому ДБР, можна бачити, як Борисов у центрі Києва сперечається із правоохоронцями, а потім на нього надягають кайданки.

Що відомо про військкома