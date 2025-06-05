Руйнації та загоряння цивільних об'єктів: наслідки нічної атаки дронами по Одещині

Російська армія в ніч на 5 червня атакували Одеську область безпілотниками. Внаслідок цього у регіоні сталися загоряння та руйнування цивільних об'єктах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, ДСНС України та Офіс генпрокурора.

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Які наслідки обстрілу Одеської області ворогом

Олег Кіпер розповів, що через атаку ударними безпілотниками ворога постраждав Білгород-Дністровський район.

Внаслідок удару сталася руйнація та загоряння амбулаторії сімейної медицини, центру творчості дітей та молоді, а також частково знищена із подальшим загорянням будівля ліцею. Інформації щодо постраждалих не надходило,

– зазначив начальник Одеської ОВА.

Наслідки російської атаки по Одеській області 5 червня / Фото з телеграм-каналу Олега Кіпера

Він наголосив, що уповноважені служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків російського обстрілу. Правоохоронці документують чергові злочини росіян проти цивільного населення Одещини.

У ДСНС, своєю чергою, підкреслили, що рятувальники та місцеві пожежні команди оперативно ліквідували пожежі, які спалахнули в Білгород-Дністровському районі під час ворожої атаки.

Рятувальники ліквідували пожежі у Білгород-Дністровському районі / Фото ДСНС

В Офісі генпрокурора додали, попередньо встановлено, що ворог застосував понад 25 БпЛА по Одеській області для атаки. Огляд постраждалих місць від обстрілу триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.

Ворог атакував Одеську область 25 безпілотниками / Фото Одеської обласної прокуратури

На місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії Росії. Окрім того, розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.