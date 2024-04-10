Одеську область вранці знову атакували "Шахеди" та ракети

Повітряні сили повідомили про нову загрозу "Шахедів" для Одеської області о 04:54. Кількома годинами раніше до регіону вже прямували дрони-камікадзе, але змінили курс.

Тоді "Шахеди" атакували Миколаївську область, там чули вибухи в самому обласному центрі, а також в Очакові. І от під ранок дрони у новій атаці все-таки дісталися Одещини.

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Повітряну тривогу оголосили о 04:50. А Повітряні сили опублікували повідомлення такого змісту: "Нова група ударних БпЛА рухається з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської області".

Моніторингові канали, втім, запевняли, що дрон всього один. І за буквально десять хвилин написали, що той припинив існування. Відбій тривоги та загрози "Шахедів" Повітряні сили оголосили о 05:26.

Але на цьому небезпека не закінчилася – всього за хвилину військові повідомили про ракету в напрямку Одеської області. Вочевидь, мовилося про балістичний обстріл. Монітори припустили, що це були ракети "Іскандер К".

Глава Обласної військової адміністрації Олег Кіпер написав: "Одеса та Одеський район, прошу всіх бути в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги!"

Увечері 9 квітня в Одесі вже лунали вибухи, як повідомляли кореспонденти 24 Каналу, що перебували на місці. В області кілька разів лунала тривога, могли бути застосовані як балістичні, так і авіаційні засоби ураження.