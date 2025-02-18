⁠Одесу атакують російські дрони: у місті чули серію вибухів, кажуть про перебої зі світлом

Росіяни атакують мирні міста дронами-камікадзе типу "Шахед" увечері 18 лютого. Небезпека досягла й Одеської області, в місті повідомляють про вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві ЗМІ та телеграм-канали. Також є попередні дані про проблеми з електроенергією після атаки на Одесі.

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Що відомо про вибухи в Одесі

Повітряну тривогу на території Одеської області оголосили близько 22:25. Тоді Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників з акваторії Чорного моря для регіону.

Орієнтовно о 22:40 оборонці неба знову застерегли про дрони, які рухалися у напрямку Одеси та міста Чорноморськ, яке розташоване в області. Вже незабаром з'явилися перші повідомлення про вибухи.

Чергової атаки ударних безпілотників зазнає Одеса. Мешканці різних районів міста чули вибухи. Триває робота ППО. Можуть бути перебої з електрикою,

– повідомляють місцеві ЗМІ.

Вже о 23:08 вибухи, за даними кореспондентів Суспільного, пролунали повторно.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Також у мережі оприлюднюють кадри знеструмлених будівель, місцева влада поки це не коментувала. Керівник ОВА Олег Кіпер своєю чергою лише закликав мешканців Одеси та району перебувати в укриттях.

Зауважимо, що за даними моніторингових каналів, ударні безпілотні літальні апарати намагаються атакувати об'єкти енергетики у місті. Кажуть про застосування й імітаційних БпЛА, аби відвернути увагу.

До слова, незадовго до цього через безпілотні літальні апарати вибухи чули й у Києві. Міський голова Віталій Кличко повідомляв про роботу сил протиповітряної оборони. Жодних додаткових деталей мер Києва не вказав.