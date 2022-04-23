Одесу обстріляли в момент, коли в Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

Нині, 23 квітня, Росія завдала кілька ракетних ударів по Одесі. Наразі відомо про 5 загиблих, серед яких – немовля, та 18 поранених.

Виявилось, що ворог завдав першого ракетного удару по Одесі тоді, коли зійшов Благодатний вогонь. Про це в ефірі єдиного телемарафону розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук, повідомляє 24 канал.

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Він також висловив сподівання, що молитви українців дійдуть до Бога.

Ось така ситуація напередодні Великодня. Знаєте, якось так збіглося, що ЗМІ та соціальними мережами почала поширюватися інформація, що зійшов Благодатний вогонь, і саме в цей момент по Одесі був завданий ракетний удар,

– сказав Братчук.​

Також він переконаний, що Росію необхідно визнати державою-терористом, адже лише терористи приходять і вбивають цивільних.

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