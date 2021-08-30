3 автобуси ДСНС і 1 приватний стояли на розі вулиць Преображенська та Троїцька. Там розташоване Управління міграційної служби Одещини.
До теми У талібів немає вибору, – журналіст-міжнародник про продовження евакуації людей після 31 серпня
Біженці приїхали до Одеси / Фото телеграму "Курс Одесса"
Де будуть жити біженці
У Міграційній службі області повідомили, що приймали перших евакуйованих з Афганістану ще 26 та 27 серпня. Слід зазначити, що наразі немає офіційної інформації щодо кількості цих людей.
Проте видання Vgorode пише, що 30 серпня в автобусах ДСНС були 82 людини. Ще 51 особу привезли приватним автобусом. Усі вони будуть жити в родичів або гуртожитках.
Біженці з Афганістану, які приїхали в Одесу: відео ютубу "Культометр"
Останні новини про ситуацію в Афганістані
- 30 серпня випустили 5 ракет на аеропорт Кабулу. Про цей напад проінформували Білий дім. Через це Джозеф Байден наказав негайно посилити захист американських військових, які там перебувають.
- Центральний банк Афганістану заборонив знімати з банківських рахунків понад 200 доларів на тиждень. В указі про це вказано, що це обмеження тимчасове.
- 29 серпня військові США авіаударом підірвали автомобіль смертників "Ісламської держави" в Кабулі. Всі терористи померли, проте атакою також зачепило мирних жителів.