3 автобуси ДСНС і 1 приватний стояли на розі вулиць Преображенська та Троїцька. Там розташоване Управління міграційної служби Одещини.

До теми У талібів немає вибору, – журналіст-міжнародник про продовження евакуації людей після 31 серпня

Біженці приїхали до Одеси / Фото телеграму "Курс Одесса"

Де будуть жити біженці

У Міграційній службі області повідомили, що приймали перших евакуйованих з Афганістану ще 26 та 27 серпня. Слід зазначити, що наразі немає офіційної інформації щодо кількості цих людей.

Проте видання Vgorode пише, що 30 серпня в автобусах ДСНС були 82 людини. Ще 51 особу привезли приватним автобусом. Усі вони будуть жити в родичів або гуртожитках.

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