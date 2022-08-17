Одещину росіяни атакували ракетами Х-22: їх випустили зі стратегічної авіації

російські окупанти вночі проти 17 серпня запустили ракети по Одеській області. Атаку ворог здійснив з літаків стратегічної авіації.

Деталі ракетного обстрілу розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Це відбулося в ефірі національного телемарафону.

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Одещину атакували стратегічною авіацією із застосуванням ракет Х-22. Було влучено в одну з прибережних баз відпочинку. Це знову нагадує людям про те, що сьогодні узбережжя не є зоною відпочинку,

– наголосила Гуменюк.

Внаслідок обстрілу є постраждалі

Унаслідок ракетного обстрілу 4 мирних мешканців травмувалися та звернулися у лікарню. На щастя, поранення – не важкі.

Через влучання спалахнула пожежа на площі близько 600 квадратних метрів. Руйнувань зазнала не лише база відпочинку, а й кілька приватних будинків. Вогонь швидко локалізували. Наразі на місці події продовжують працювати рятувальники.

Нагадаємо, що вибухи в області прозвучали після 3 години ночі. російські окупанти запустили по регіону 2 смертоносні снаряди.



Після влучання ракет спалахнула пожежа / Фото ОК "Південь"



На місце події виїхали рятувальники / Фото ОК "Південь"



Вогонь вже погасили / Фото ОК "Південь"



База відпочинку та сусідні будинки зазнали руйнувань / Фото ОК "Південь"

Додамо, що повітряну тривогу вночі оголошували у всіх областях України, крім західних. Вибухи пролунали також у Миколаєві. російські окупанти влучили у цивільні об'єкти та житлові будинки.

Відомо, що від обстрілів також постраждав Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Інформації про постраждалих наразі немає.

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