Один із пріоритетів: у "Слузі народу" заявили, що хочуть осучаснити Конституцію

"Слуги народу" заговорили про зміни до Конституції. Нардепи президентської політсили пояснили, що хочуть осучаснити основний закон країни.

Мовиться, зокрема, про те, аби закріпити у ньому цифрові права людини. Про це повідомив перший заступник голови парламенту та "слуга народу" Руслан Стефанчук.

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Чому потрібні зміни до Конституції

Стефанчук зауважив, що Конституція була ухвалена ще у 1996 році, тож "на якомусь етапі вона повинна змінитися". Депутатське об'єднання "За конституційну реформу і ефективну владу" вважає своїм пріоритетним завданням саме її осучаснення.

До складу цього міжфракційного об'єднання увійшли 283 народних депутати. Його співголовами є "слуги" Руслан Стефанчук, Олександр Корнієнко, Павло Фролов, Вікторія Підгорна та Андрій Клочко.

Заступник голови парламенту звернув увагу на те, що станом на зараз існує чимало нових прав, яких не було 25 років тому, коли писали Конституцію. "Це, зокрема, цифрові права, так звані права п'ятого покоління. Їх теж треба адекватно відобразити", – зазначив він.

Стефанчук: Деякі права існують лише на папері

Крім цього, політик вважає, що водночас варто переосмислити й ті права, які вже існують. Адже наразі в основному законі є низка "декларативних прав", тобто таких, що існують лише на папері, пояснив Стефанчук.

Нікому не потрібно право, яке не можна реалізувати. Наше завдання – оживити каталог прав, які існують, й зробити з них реальні правові можливості,

– переконаний "слуга народу".

За словами нардепа, важливо також закріпити реальні гарантії прав на приватність та репутацію особи. Мовляв, поки що захистити їх дуже складно.