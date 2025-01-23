"Один – мій": росіяни масово розстріляли українських полонених

У мережі шириться відео на якому російські військові цинічно розстріляли беззбройних українських військовополонених. Відповідний факт уже передано до міжнародних організацій, зокрема ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на омбудсмана Дмитра Лубінця. Дивіться також Солдати КНДР на Курщині страчували українців, що хотіли здатися в полон, – ЗМІ Що відомо про масовий розстріл українських військових На оприлюднених в мережі кадрах видно, як російські військові вбивають шістьох полонених, а доля ще одного залишається невідомою. Розстріл відбувався на очах у їхніх побратимів.