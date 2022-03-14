Один наш вояка вбиває 10 росіян, – Веніславський оцінив статистику втрат

В повномасштабному наступі Росії на Україну вже загинули понад 12 тисяч російських окупантів. Співвідношення втрат з українського боку та окупаційної влади 1 до 10.

Про це заявив член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі 24 каналу. "Наші хлопці молотять русню", – сказав він.

До слова Понад 12 тисяч убитих, сотні одиниць бойової техніки, – Генштаб оновив втрати окупантів

Один наш вояка вбиває 10 росіян, і далі буде більше,

– заявив Веніславський.

За його словами, українці мають усвідомлювати, що ми воюємо з другою за потужністю армією у світі. Кількість бронетехніки, літаків, особового складу в них переважає.

"Однак вони роблять такі речі, що не вкладаються у мистецтво ведення війни. Вони просто тупо йдуть своїми колонами до відповідних цілей, наші військові їх успішно знищують, а вони продовжують завозити нові колони", – зазначив член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Федір Веніславський про втрати російських окупантів: дивіться відео

Втрати українських ЗС і втрати окупаційної влади співвідносяться 1 до 10.