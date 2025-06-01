Один з полонених захисників повернувся додому у свій день народження
- Відбувся черговий етап обміну полоненими між Україною та Росією, в результаті якого додому повернулися захисники Сил оборони.
- Серед повернених був військовий, який святкував свій 45-й день народження, і найстарший зі звільнених, якому 63 роки.
- Представники офісу омбудсмена Дмитра Лубінця працюють на місці, спілкуються з повернутими, інформують їх про права та контролюють дотримання норм Женевської конвенції.
Відбувся черговий етап обміну полоненими між Україною та Росією. Зокрема, додому вдалося повернути захисника, що нині святкує день народження.
Про це повідомляє 24 Канал з посилання на омбудсмена Дмитра Лубінця.
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Що відомо про новий обмін полоненими
У четвер, 19 червня, відбувся черговий етап обміну відповідно до стамбульських домовленостей. Додому повертаються оборонці ЗСУ, зокрема воїни ТрО, морської піхоти, десантно-штурмових та мотопіхотних підрозділів, а також НГУ, ДПСУ.
Також додому повертається оборонець, у якого сьогодні день народження. Захиснику 45 років!
– наголосив Лубінець.
Зазначається, що серед звільнених є ті, хто перебував у полоні, з перших місяців повномасштабного вторгнення. Найстаршому з них нині 63 роки.
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Лубінець повідомив, що на місці працюють представники його офісу. Вони спілкуються з повернутими з полону, інформують їх про права, а також контролюють дотримання норм Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.